فتاة تبيع أولادها بـ2500 جنيه

القاهرة(صدى):

فكرت فتاة مصرية في الطلاق وبيع أولادها، للحصول على 2500 جنيه، حيث رفعت دعوى طلاق على زوجها وحددت عنوانه بالخطأ، حتى لا يصل له إخطارًا ويشعر بشيء.

واستمر الفتاة في خداع والتمثيل عليه دور الزوجة ومن السر تمضي في إجراءات الدعوة حتى تحصلت على الطلاق سرًا، لتخبر زوجها بالقرار وتعطيه صورة القرار.

لم يجد الزوج حل أمام كل هذا الجبروت سوا الاستئناف على قرار الطلاق، لكن الخبر جاء له صادمًا، خطبت الفتاة لشاب يصغرها بسنوات ارتبطت به طمعًا فى المال الذي سيرثه عن أبيه.