بالصور.. الهلال الأحمر يسعف 6 حالات في مباراة نادي الاتحاد السعودي و الوصل الإماراتي بملعب الجوهرة

نايف السالم(صدى):

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة بعدد 10 فرقة إسعافية، وفرق استجابة متقدمة، في مباراة نادي الاتحاد السعودي و الوصل الإماراتي، اليوم الجمعة، ضمن مباريات دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة وذلك امتدادًا لدورها الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به.

وأكد عبد الله أحمدأبو زيد المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة أن خطة الهيئة في هذا الحدث بدأت في تمام الثالثة عصر مساء اليوم من خلال التواجد على الطرق والمداخل المؤدية للملعب بعد ذلك تواجدت الفرق داخل أرجاء الملعب والمدرجات وعربات القولف لمباشرة الحالات الإسعافية بشكل فوري.

وأضاف متحدث الهيئة، مباشرة (6) حالات إسعافية عبر الفرق الإسعافية، حيث قدموا العلاج اللازم للحالات في الموقع ولم تستدعِ الحالات نقلها، سوى حالة واحدة قامت الفرق الإسعافية بنقلها كفرقة إسعافية من داخل الملعب إلى مجمع الملك عبد الله الطبي.