مركزا التواصل الحكومي والدولي: 1419 مادة إعلامية عن الحج وصلت إلى أكثر من 100 دولة

سامي المجيدير(صدى):

حققت وزارة الإعلام في المملكة خلال حج هذا العام 1439هـ نقلة نوعية، من خلال مركز التواصل التابع لها بشقيه الحكومي والدولي، مع شركائها في الجهات الحكومية ووسائل الإعلام، لتنفيذ الخطة الإعلامية الاستراتيجية الشاملة لتغطية موسم الحج.

وأسهم التخطيط المسبق والتعاون وتكامل الجهود والتنسيق في تحقيق إنجازات ملموسة في تغطية أعمال الحج على المستوى الدولي والإسلامي والوطني.

هوية بصرية لفظية

وكانت الوزارة بادرت إلى تصميم هوية بصرية ولفظية موحدة لحج هذا العام بعنوان: “العالم في قلب المملكة”، تلتزم بها جميع الجهات المشاركة، وتجهيز موقع إلكتروني مخصص للنشر عن أعمال الحج بعنوان، بوابة الحج الإعلامية.

وقامت الوزارة بتدشينهما في حفل إعلامي أقيم لذلك، كما دشنت الخطة الإعلامية الاستراتيجية للموسم، بحضور عديد من المسؤولين والإعلاميين والصحفيين.

وقد حققت الهوية اللفظية الموحدة للحج المتمثّلة بهاشتاغ (#العالمفيقلب_المملكة) 18 ملياراً و 232 مليوناً و192 ألفاً و272 ظهورًا في تويتر.

مركز إعلامي موحد

كما دشنت الوزارة مركزًا إعلاميًا موحدًا للجهات الحكومية بالحج في منطقة مكة المكرمة، كأحد برامج ومبادرات تنفيذ الخطة الإعلامية الشاملة للوزارة لتغطية موسم الحج، حيث عمل على نقل وإبراز جهود الأجهزة الحكومية في خدمة ضيوف الرحمن، وتنسيق الجهود وتوحيد الرسالة الإعلامية، وخدمة الإعلاميين والصحفيين المحليين والدوليين. واستفاد من الخدمات الإعلامية التي قدمتها وزارة الإعلام في الحج 168 صحفياً سعودياً و818 صحفياً دولياً.

مواد فيلمية وإعلامية

وأنتجت الوزارة ألفاً و419 مادة إعلامية ما بين مقاطع فيديو وقصص إنسانية مصورة وأخبار ومعالم تاريخية وزمانية ومكانية وانفو جرافيك وموشن جرافيك وغيرها، وأصدرت 57 بياناً صحفياً، بثت جميعها عبر 19 قناة إعلامية رقمية وتقليدية، بعدد 62 لغة؛ من بينها العربية والإنجليزية والأوردو والملاوية والفرنسية والألمانية، استطاعت الوصول إلى حوالي أكثر من 100 دولة، محققة 32 مليوناً و717 ألفاً و328 مشاهدة حول العالم. كما أجريت لقاءات إعلامية مع 7 شخصيات من بين المسؤولين في الجهات الحكومية المشاركة.

التعريف بالجهود المبذولة

وسلطت وزارة الإعلام الضوء على حوالي 51 جهة حكومية مشاركة في موسم الحج، وإبراز جهودها المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن؛ ومن بين تلك الجهات: وزارات الداخلية، والحج والعمرة، والحرس والوطني، والنقل، والصحة، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والرئاسة العامة للحرمين الشريفين.

وقد تلقى المركز الإعلامي الموحد للحج التابع لوزارة الإعلام 560 مكالمة صادرة وواردة، و400 بريدا إلكترونيا تم استقباله وإرساله، كلها تتضمن استفسارات وطلب مساعدات وتسهيلات ومعلومات وبيانات وإحصاءات من المركز حول أعمال الحج.

فرق عمل إعلامية

وجهز مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام فرق عمل تضم 60 شاباً سعودياً كفؤاً في جميع التخصصات الإعلامية، قسموا إلى فريق للرصد الإعلامي وإجراء المقابلات الميدانية مع حجاج بيت الله الحرام، والإنتاج، بهدف صناعة مواد وقصص إنسانية وتجارب حول الحج. وفريق آخر من الشباب السعوديين على خبرة ودراية، يقومون على صياغة القصص الإنسانية والمعالم المكانية والزمانية والتاريخية، بالإصافة إلى المصورين الفوتوغرافيين ومصوري الفيديو.

ومن ثم تبدأ مرحلة الإنتاج الإعلامي لأكثر من 11 نوعاً من المواد الإعلامية ما بين أخبار وقصص ومقالات وأرقام وصور ومقاطع فيديو وانفو جرافيك.. إلخ، يتم دعمها بفريق التصميم والإخراج، ومن ثم نشرها على منصات الوزارة التي بلغت 19 منصة إعلامية.

متباعة ورصد وتطوير

ولا تتوقف فرق العمل التابعة لمركز التواصل الحكومي عن العمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، فالعمل الميداني لا ينتهي بمجرد نشر المحتوى، وإنما تتم متابعته، من خلال الرصد والتطوير ، عبر عمل داخلي جماعي منظم ومتناغم مع حوالي 51 جهة حكومية مشاركة، يجري العمل معها قبل وأثناء وبعد الحج.

تفاعل عالمي كبير

وتشير الأرقام وإحصاءات الرصد الإعلامي ما بعد النشر، إلى وجود تفاعل كبير على المستوى العالمي مع المواد الإعلامية التي يقوم المركز ببثها ونشرها، فقد حقق اللقاء الإعلامي مع المذيعة الألمانية كريستيانا بيكر حوالي 8 ملايين مشاهدة على عدة منصات رقمية.

وحرصت فرق العمل على التغطية المباشرة والمتابعة الفورية أولاً بأول من موقع الحدث. كما أسهم الإعلام الجديد بقنواته ومواقعه ومنصاته المختلفة من خلال الصورة والفيديو والإنفو جرافيك في سرعة بث ونشر المواد والمعلومات والبيانات ووصولها بسهولة ويسر إلى المتلقي.

التنسيق بين الجهات

وحرص مركز التواصل الحكومي على تضافر الجهود والتنسيق والتناغم بين الجهات المشاركة، ومع المسؤولين بشكل لحظي لتغطية الحدث ونقل الصورة كما هي، وإبراز الجهود التي تقوم بها تلك الجهات، حيث يقوم فريق العمل الميداني بتغطية الحدث بالصوت والصورة لإرساله الى المركز الإعلامي لإكمال اللازم.

منصات وبوابات للنشر

وتم نشر المحتوى بحسب الفئة المستهدفة من خلال 19 منصة للنشر تم إطلاقها، بـ 6 لغات رئيسية. بالإضافة إلى بوابة الحج الإعلامية الإلكترونية التي تدعم اللغتين العربية والإنجليزية، وحساب مركز التواصل الدولي الذي يخاطب الإعلام الخارجي والرأي العام العالمي، وجميعها سخرت من أجل إظهار الصورة الحقيقية لما تقدمه المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وقد كان للمؤثرين العالميين الذي استضافتهم وزارة الإعلام دورهم الحيوي في بث الرسائل الإعلامية الإيجابية حول أعمال الحج، من خلال حساباتهم التي يتابعها الملايين حول العالم عبر الإعلام الجديد.