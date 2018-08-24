محمد بن زايد: السعودية تواصل دورها التاريخي المشرف في خدمة ضيوف الرحمن

أبو ظبي(صدى):

أثنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ على النجاح الكبير الذي حققته منظومة إدارة وتنظيم موسم الحج هذا العام.

وقال ” ابن زايد ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” نبارك لخادم الحرمين الشريفين النجاح الكبير واللافت الذي حققته منظومة الجهود المخلصة في إدارة وتنظيم موسم الحج لهذا العام، وستبقى الديار المقدسة مهوى أفئدة المسلمين جميعًا، وستواصل السعودية الشقيقة دورها التاريخي والحضاري المشرف في خدمة ضيوف الرحمن وقضايا الأمة الإسلامية ” .