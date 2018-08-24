شاب يطعن زميله في المجاردة بسبب خلافات منذ 18 عاما

نايف السالم(صدى):

أقدم شاب على طعن زميله، بسلاح أبيض مساء أمس بمركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة بسبب خلاف بينهما منذ 18 عاما

تعود تفاصيل الواقعة عندما تعرض الشاب عبدالله بن محمد الشهري أحد منسوبي مكتب بلدية جمعة ربيعة لخمس طعنات أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة العشاء مساء أمس ما استدعى نقله لمستشفى المجاردة العام لتلقي العلاج.

وكشفت مصادر إن الاعتداء وقع من زميل للمعتدى عليه إثر خلاف وقع بينهما في المرحلة المتوسطة قبل قرابة 18 عاماً وكان الخلاف قد حسم في حينها وانتهى بإيقاف المعتدي وتسجيل سابقة ضده.

وكانا الزميلان قد افترقا منذ عام 1422 إلا أن السنوات الطوال لم تكن جديرة بإنهاء الأمر، فما أن التقيا بعد غياب طويل إلا وباشر أحدهما الآخر بخمس طعنات بسلاح أبيض أمام باب أحد المساجد .