الجربا نجاح حج هذا العام جاء بمتابعة الملك حفظه الله

سعيد العجل: تصوير محمد السعران(صدى):

قدم رجل الاعمال الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس لجنة الحج المركزية ، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للحج – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1439هـ.

وعبر الجربا عن صادق شعورة وفخرة واعتزازة بما تحقق من نجاح هذا العام .

الذي لم يأتي إلا بعد توفيق الله تعالى ثمّ بفضل رعاية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين المستمرة ومتابعة وإشراف سمو ولي العهد، إضافة ً إلى الجهود الجبارة لكافة القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة وكذلك اللجان التطوعية والتى ساهمت في تقديم أرقى و أفضل الخدمات لضيوف الرحمن مما ساهم في تاديتهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتابع الشيخ الجربا قائلاً أن ما يشهده الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من تطور كل عام يعكس اهتمام الدولة – رعاها الله – بضيوف الرحمن والحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لهم . سائلاً المولى القدير أن يتقبل منهم حجهم، وأن يعودوا بحفظ الله ورعايته إلى أهلهم وأوطانهم سالمين .

واختتم الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا بالدعوات بأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا رعاها الله.