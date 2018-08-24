” طوي الخيرية ” توضح ملابسات نقل الأضاحي بواسطة برادات تحمل شعار الجمعية

علي القحطاني (صدى):

كشفت جمعية طوي الخيرية ملابسات الفيديو المتداول حول نقل الأضاحي بواسطة برادات تحمل شعار الجمعية.

وقالت الجمعية خلال بيان لها عبر ” تويتر” : جمعية طوي الخيرية هي جمعية رسمية مصرحة من وزارة العمل ومتخصصة في سقيا الماء فقط تحت تصريح 741، ولديها تصريح رسمي من لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة بتوزيع سقيا الماء على الحجاج والمعتمرين ، كما أن لاعلاقة لهم بجميع ماورد في مقطع الفيديو والتقصير حدث من الشركة الناقلة بسبب عدم إزالة شعار الجمعية بعد الانتهاء من التعاقد معها والذي كان بنهاية التاسع من ذي الحجة بعد توزيع الماء على الحجاج يوم عرفة ، وتمكنت الجهات الأمنية من إيقافهم.

وأضافت: الجمعية ترفض ماحدث من الشركة المشغلة الناقلة من إساءة واستخدام شعار الجمعية في النقل عبر برادات تحمل شعار الجمعية بالرغم من انتهاء التعاقد معها، وقررت الجمعية إيقاف التعامل مع الشركة ورفع دعوة قضائية أمام الجهات المختصة .

وتابعت: لاصحة ما ورد في مقطع الفيديو بأن التبرعات لم توزع وهذا اتهام باطل ، مضيفة أن نشاط الجمعية في توزيع سقيا الماء مستمر من قبل موسم الحج وإلى بعد الحج .

وأكدت الجمعية أن نشاطها يقتصر فقط على سقيا الماء وليس لها أنشطة أخرى تتعلق للحوم الأضاحي.