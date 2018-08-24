وفاة اثنين وإصابة 3 أشخاص إثر حادث على طريق الرين

علي القحطاني (صدى):

توفى اثنين وإصيب ٣ بإصاباتٍ مختلفة اليوم الجمعة، إثر حادث مروع على طريق الرين الذي يربط منطقتي ” الرياض بالجنوب “.

وباشرت الفرق الأمنية والإسعافية ممثلةً في المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر موقع الحادث الذي يبعد عن محافظة رنية أكثر من ١٧٠ كم، وتحديداً بالقرب من منطقة “عسيلة” باتجاه الرين، باصطدام مركبة يقودها شاب بأخرى يستقلها ٤ مقيمين من جنسية آسيوية.

ونتج عن الحادث المروّع مصرع مُقيمينْ ، في حين تعرّض لإصاباتٍ مختلفة، نُقِلوا على إثرها بواسطة فرق الهلال الأحمر.