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“صحة الرياض” تستقبل 38 مصاباً وحالة وفاة في حوادث مرورية

“صحة الرياض” تستقبل 38 مصاباً وحالة وفاة في حوادث مرورية
محمد السعران(صدى):

استنفرت “صحة الرياض” الطواقم الطبية والفنية العاملة في مستشفيي القويعية ، والخاصرة نتيجة حوادث مرورية ، نتج عنها 38 حالة من بينها حالة وفاة .

وأوضحت “صحة الرياض” أنه تم خلال الساعات الماضية استقبال 25 حالة ، منها حالة وفاة بمستشفى القويعية وذلك في حادث انقلاب حافلة ، وحالتين للعناية المركزة ، و 15 حالة تنويم بالجراحة ، وحالة واحدة تم تحويلها كإنقاذ حياة ، بينما بقيت الحالات مستقرة ومتوسطة بإصابات بالصدر والرأس والأطراف ، كما تم استقبال عدد حالتان بمستشفى الخاصرة بإصابات بالراس والصدر وتم تحويلهما الى مستشفى القويعية ، حيث تم استنفار كافة الطواقم الطبية والفنية للتعامل مع هذه الحالات وتغطية العمل .

وناشدت “صحة الرياض” كافة سالكي الطرق ، وخصوصا قائدي الحافلات بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة و ترك التهور والقيادة بسرعات عالية ، بمايحقق السلامة للجميع .

وأشارت “صحةالرياض” أنها تسعى لبذل كل الجهود المخلصة من قبل جميع منسوبيها لتقديم كل ما يمكن للوطن والمواطن وظهور صحة الرياض بما يليق بها.


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