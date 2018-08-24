” آل الشيخ ” يرعى مباراتي كأس السوبر السعودي المصري في الخامس والعاشر من نوفمبر

نواف السالم(صدى):

يرعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي المستشار تركي آل الشيخ مباراتي كأس السوبر السعودي المصري في الخامس والعاشر من نوفمبر المقبل.

وسيلتقي ناديا الزمالك المصري والاتحاد السعودي في القاهرة علي كأس خادم الحرمين الشريفين في الخامس من نوفمبر المقبل ، فيما سيلتقي ناديا الهلال السعودي والزمالك المصري في الرياض على كأس فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاشر من الشعر نفسه.

وتقرر أن تكون جوائز مباراتي السوبر مليوني دولار، حيث سيحصل البطل في كل مباراة على مكافأة مالية بقيمة مليون دولار.