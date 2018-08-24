المنتخب الجزائري يستدعي حارس مرمى الرائد

نواف السالم(صدى):

قرر جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري عزالدين ليتدعاء دوخة حارس مرمى فريق الرائد للانضمام إلى معسكر المنتخب خلال الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر المقبل تأهباً لمواجهة غامبيا يوم 8 سبتمبر المقبل في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

ومن المقرر أن دوخة يلتحق بالمعسكر بعد لقاء الرائد في افتتاح دوري النجوم السعودي في 30 أغسطس الجاري، على أن يعود قبل لقاء الهلال في الجولة الثانية في الـ 14 من سبتمبر المقبل.

من ناحية آخرى وصلت بعثة فريق الرائد إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي في القصيم صباح اليوم، بعد ختام معسكر الفريق الخارجي في جمهورية التشيك والذي استمر 21 يوماً خاض خلاله الفريق القصيمي ثلاثة لقاءات ودية.