فورد إكسبلورر 2020 نسخة الشرطة الجديدة تكشف تصميمها أثناء الاختبار

واشنطن(صدى):

ظهر الإصدار الخاص بالشرطة لفورد إكسبلورر أثناء اختبارها بتمويهات خفيفة لأول مرة، لتعطينا السيارة فكرة عن النسخة المدنية القادمة للأسواق في 2019.

السيارة مكتوب على جانبها “هايبرد” داخل شريط أخضر، وقد أكدت فورد في الماضي على أن إصدار الشرطة من إكسبلورر سيكون هجين لتوفير الوقود، وتشير التقارير إلى أن الـ SUV ستأتي بنظام دفع رباعي ومعدل استهلاك وقود عند 10.2 كيلومتر لكل لتر، وهو تحسن كبير عن الموديل الحالي.

بالنسبة للتصميم العام لإكسبلورر الجديدة فلا تختلف كثيراً عن الموديل الحالي، بخلاف المقدمة الجديدة كلياً والتصميم الأكثر دائرية بالعواميد الجانبية، بينما تبدو الخلفية مربّعة الشكل بزجاج أنحف من الماضي، بالإضافة إلى مصابيح خلفية جديدة.

فورد ستبدأ إنتاج نسخة الشرطة من إكسبلورر الجديدة في مايو القادم، بينما من المتوقع كشف الستار عن النسخة المدنية في نهاية 2019 ليتم طرحها في الأسواق الصيف القادم كذلك.