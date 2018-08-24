مورينيو يرفض التعليق على تصريحات بوجبا

ماجد محمد(صدى):

عقد المدير الفني لمانشستر يونايتد​ ​جوزيه مورينيو​ المؤتمر الصحفي خاص بمواجهة ​توتنهام​ الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من ” البريميرليغ “، وكان واضحاً صرامة المدرب البرتغالي في رده على أسئلة الإعلاميين.

ورفض مورينيو المدير التعليق على تصريحات بول بوجبا نجم خط وسط الفريق عقب الخسارة من برايتون في لقاء الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورد على سؤال حول ما أدلى به ​بول بوغبا​ قائلاً إن ” السلوك داخل الفريق ليس على ما يرام ” ، قال مورينيو: ” بول عليه أن يجاوب هو على ما قاله وليس أنا، عليك أن تجلبه وتسأله بنفسك “.

وعن أداء الثنائي ​إيريك بايلي​ و​فيكتور لينديلوف​ قال مورينيو ّ: ” أنا لا أريد أن أحلّل معك أنت متسوى لاعبي “.

وسُئل مورينيو عن توتنهام ومدربه ​ماوريتسيو بوتشيتينو فرد قائلا​: ” لا أريد أن أعلق “.

يذكر أن جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد تحدث لمدة 4 دقائق 19 ثانية فقط خلال المؤتمر الصحفي عن قمة الدوري الإنجليزي أمام توتنام.