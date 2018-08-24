الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية يهنئ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام

سعيد العجل(صدى):

قدّم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس اللجنة المركزية للحج، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للحج – حفظهم الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1439هـ.

وأكد السويلم أن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام كان بفضل الله تعالى ثمّ بفضل رعاية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وإشراف سمو ولي العهد، إضافة ً إلى جهود كافة القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسك حجهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف السويلم قائلاً أن ما يشهده الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من تطوير كل عام يعكس اهتمام الدولة – رعاها الله – بضيوف الرحمن وحرصها على تهيئة الأجواء المناسبة لهم ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة وطمأنينة، سائلاً المولى القدير أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يردهم إلى أهلهم وأوطانهم سالمين ومقبولين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا رعاها الله.