محافظ تحلية المياه يهنئ القيادة بمناسبة ⁧‫نجاح موسم الحج

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي ، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1439هـ .

وقال معاليه : إن ما تحقق من نجاحات تم بفضل الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة بالمملكة التي تواصل العمل ليل نهار لخدمة ضيوف الرحمن, مضيفاً أن هذا النجاح يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بخدمة الإسلام والمسلمين، وبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة الحرمين الشريفين ، وقاصديهما من الحجاج والعمّار والزوار.

مؤكدا أن هذا النجاح جاء انعكاس طبيعي لما وفر من خدمات وتسهيلات ومشروعات نفذت في مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة مما كان لها كبير الأثر في التسيير على الحجاج والمعتمرين عند أداء نسكهم ، سواء في مكة المكرمة ، أو في منطقة المشاعر المقدسة ، الذي زادت أعدادهم عن مليونين وثلاثمائية ألف حاج هذا العام .

ونوهّ معاليه بالدعم الكبير والمتواصل الذي تتلقاه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وجميع الأجهزة الحكومية العاملة في خدمة الحجيج من القيادة الرشيدة ، الذي أسهم في إنجاح أعمالها وتميزها هذا العام, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده لكل خير ورشاد، ويديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها، ويتقبل من الحجاح حجهم وصالح أعمالهم .