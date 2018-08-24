زوران : العين يحقق الإنجازات والتتويج بالبطولات في غياب عموري

قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين الإماراتي زوران، أنه ينبغي إغلاق ملف النجم عمر عبد الرحمن ” عموري “، بعد انتقاله لصفوف الهلال في انتقالات الصيف.

وأكد ” زوران ” خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كأس سوبر الخليج العربي،إن عموري الآن لاعب في صفوف الهلال، وإن الفريق خاض عدة مباريات في الموسم الماضي بدونه، وأثبت أنه قادر على تحقيق الإنجازات والتتويج بالبطولات في غيابه”.

ومن المقرر أن يلتقي فريقا العين والوحدة على ملعب الدفاع الجوي بمصر، في لقاء كأس السوبر السعودي، في التاسعة مساء الغد “السبت”، بتوقيت مكة المكرمة.