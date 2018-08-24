69 فرقة للهلال الأحمر تواصل خدماتها الإسعافية للحجاج بعد انتهائهم من مناسك الحج

محمد السعران(صدى):

تواصل الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي لليوم الثالث عشر على التوالي من موسم الحج 1439هـ تقديم كافة الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن، تزامنا مع انتهاء الحجاج من مناسك الحج، حيث خصصت الهيئة 69 فرقة إسعافية تغطي نطاقات الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها.

وخصصت الهيئة في خطتها التشغيلية لرابع أيام عيد الأضحى المبارك أكثر من 20 فرقة إسعافية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحجاج في نطاق المسجد الحرام بقوة عاملة تضم 46 شخصًا من بينهم 20 طبيبًا و26 فنيا.

ووفرت الهيئة 9 فرق إسعافية لدعم المراكز الداخلية في العزيزية والمسفلة والعوالي والحجون، وفرقة طبية للاستجابة المتقدمة في مركز العزيزية، كما تمركزت 5 فرق إسعافية أخرى وفرقة إضافية للاستجابة المتقدمة في برحة باب علي، فيما تمركزت 10 فرق إسعافية لدعم طريق المشاة بأنفاق محبس الجن.

وتمركزت 6 فرق إسعافية للدراجات النارية عند باب علي ومحبس الجن والعزيزية والششة بن داود، بقوة عاملة تضم 6 أطباء و6 سائقين، فيما انتشرت4 فرق إسعافية لدعم المواقع المخصصة لمواقف النقل الجماعي في أحياء الخالدية وكدي وجبل النور والنزهة.

وخصصت الهيئة 13 فرقة إسعافية للاستجابة السريعة بقوة 26 مسعفًا من بينهم 13 طبيبا و13 فنيا، تمركزت في العزيزية ومحبس الجن وباب علي وطريق السيل وطريق مكة جدة وطريق الساحل والمدينة المنورة والمسفلة والنزهة والحجون وكدي والخالدية والعدل.