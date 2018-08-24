تعليم الرياض : زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية

حمود العنزي (صدى):

كشفت وزارة التعليم ممثلة في مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض، عن قيمة الزيادة في الرسوم الدراسية للمراحل المعتمدة للمدارس الأهلية والأجنبية التابعة لتعليم الرياض.

وقالت الوزارة أنها تراوح الزيادة ما بين 500 ريال و3000 ريال، فيما لم تشمل الزيادة عددا كبيرا من المدارس، حيث يمكن لأولياء الأمور التواصل مع لجنة التعليم الأهلي عبر “البوابة الإلكترونية” لها حيال أي زيادة للرسوم الدراسية.