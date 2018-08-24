” الفيفا ” يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني عاماً بسبب ميسي

نواف السالم(صدى):

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا “، اليوم الجمعة ، إيقاف رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب 12 شهراً عن المشاركة في أي مباراة أو مسابقة.

جاء ذلك لدعوته قبل شهرين لحرق قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي، حال خوض منتخب بلاده مباراة ودية ضد إسرائيل في القدس.

وأوضح ” فيفا ” خلال بيان له أن ” لجنة الانضباط عاقبت رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب بالإيقاف 12 شهراً وغرامة 20 ألف فرنك سويسري نحو 20 ألف دولار أميركي لمخالفة المادة 53 (التحريض على الكراهية والعنف) من قانون الانضباط، بعد تصريحات إعلامية حث فيها مشجعي كرة القدم على استهداف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وحرق قمصان وصور اللاعب ليونيل ميسي “.

يذكر أن الرجوب قد دعا في يونيو الماضي لحرق قميص ميسي وصوره في حال مشاركته في المباراة الودية بين منتخب بلاده الأرجنتين وإسرائيل التي كان مقررا إقامتها في القدس استعدادا لمونديال كأس العالم في روسيا.