رجال قوات أمن المنشآت بمشعر منى يهتفون بالأناشيد الوداعية لضيوف الرحمن

سياف الشهراني(صدى):

ودع رجال قوات أمن المنشآت بمشعر منى اليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من ذي الحجة ضيوف الرحمن ،وذلك أثناء تأديتهم مهامهم بالعمل على طريقتهم الخاصة حيث توافد جميع رجال قوات أمن المنشآت لدى بوابة الصعود إلى القطار، بعد انتهاء ضيوف الرحمن من رجم الجمرات الثلاثة لهذا اليوم، وموظفين القطار يشاركونهم مشاعر الختام، حيث اصطف الجميع على أطراف وحدود بوابات القطار، وقاموا بترديد الأهازيج والأناشيد الوداعية، وكانت أبرز أنشودة أُنشدت هي الأنشودة الشهيرة التي استقبل بها أهل المدينة خير البشرية محمد ابن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم (طلع البدر علينا )

وقد تحدثت مجموعة كبيرة من ضيوف الرحمن معبرين عن شكرهم وامتنانهم بعباراتهم المختلطة بدموع الفرح والإمتنان؛ نحن نقدم شكرنا لقادة هذا البلد الأمين ونسأل الله أن يديم أمنه وأمن جميع البلد ولا ننسى أيضًا من قاموا بالتضحية بأوقاتهم، وجهودهم، وهم جميع رجال الأمن الذين يسهرون ليلاً ونهارًا من أجل راحتنا وراحة بقية ضيوف الرحمن ونحن حقيقةً لانعلم كيف نجازيكم، ولا نملك سوى أن نقول لكم ستكون لكم دعوات في ظهر الغيب بإذن الله تعالى، وللشعب السعودي خاصة والأمة الإسلامية، عامة وبكل آمانة نحن سعيدين وفرحين بما قدمت لنا الحكومة والشعب السعودي ونهنئكم بنجاح خططكم وتنظيمكم لحج هذا العام.