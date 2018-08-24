المغامسي: اليوم تنتهي أيام التشريق
أوضح الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء أنه بغروب شمس هذا اليوم تنتهي أيام التشريق.
وقال المغامسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذا التوفيق الكبير من الله العلي القدير، مضيفًا خدمة الحجاج عزّ ظاهر وعمل صالح وقربة عظيمة.
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 1 ساعة
بارك الله فيك ياشيخ صالح المغامسي ان شاء الله الحج القادم راح احج
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52589 ] نشر منذ 41 دقيقة
الحمد لله ..
,, نجاح موسم الحج ، بفضل من الله ثم بفضل حكام دولتنا الحبيبه ، ورجالهم الأمناء ، وفقهم الله ورعاهم ,, آمين ,,