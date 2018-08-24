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المغامسي: اليوم تنتهي أيام التشريق

المغامسي: اليوم تنتهي أيام التشريق
عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء أنه ‏بغروب شمس هذا اليوم تنتهي أيام التشريق.

وقال المغامسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذا التوفيق الكبير من الله العلي القدير، مضيفًا خدمة الحجاج عزّ ظاهر وعمل صالح وقربة عظيمة.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 1 ساعة

بارك الله فيك ياشيخ صالح المغامسي ان شاء الله الحج القادم راح احج

[ عدد التعليقات: 52589 ] نشر منذ 41 دقيقة

الحمد لله ..

,, نجاح موسم الحج ، بفضل من الله ثم بفضل حكام دولتنا الحبيبه ، ورجالهم الأمناء ، وفقهم الله ورعاهم ,, آمين ,,

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