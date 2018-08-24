المغامسي: اليوم تنتهي أيام التشريق

عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء أنه ‏بغروب شمس هذا اليوم تنتهي أيام التشريق.

وقال المغامسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذا التوفيق الكبير من الله العلي القدير، مضيفًا خدمة الحجاج عزّ ظاهر وعمل صالح وقربة عظيمة.