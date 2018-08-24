الحربي يحقــق أول ميدالية سعـودية في الدورة الآسيــوية

محمد السعران(صدى):

أنتـزع الرامي حسين بن غويلي الحربي لاعب المنتخب السعودي للرماية فضية آسيا لمنافسات البندقية 300م ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة و التي تختتم منافساتها في الثاني من شهر سبتمبر القادم وشهدت مدينة بالمبانج التي تحتضن منافسات الرماية حصدت السعودية اول ميدالية لها وكانت فضية في الدورة الحالية بعدما كان حسين الحربي قريباً من الميدالية الذهبية التي كانت من نصيب الكوري ” شوي ” و بفارق نقطة واحدة فقط بعدما حصل على 269 نقطة بينما حصد الحربي 568 نقطة في المنافسة حيث شارك فيها 13 رامياً من بينهم السعودي عبدالرحمن الجحيدلي و جاء في المركز التاسع بـ 557 نقطة. من جهتـه هنأ معالي تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ لاعب المنتخب السعودي للرماية حسين بن غويلي الحربي بمناسبة تحقيقه الميدالية الفضية في مسابقة البندقية (300م) ضمن منافسات ‫اسياد جاكرتا 2018, ووجه معاليه بتقديم مكافأة مالية له تقديراً لهذا الإنجاز‫ .‫قدم حسين الحربي صاحب فضية الرماية الآسيوية جزيل شكره و امتنانه لكل من دعمه و ساهم بحصوله على الميدالية بعد توفيق الله و أشار إلى ان الانجاز بأسم الشعب السعودي كافة و هذا أقل ما يقدمه للوطن مؤكداً ان دعم اللجنة الأولمبية متمثلة بمعالي تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة اللجنة الألمبية العربية السعودية و سمو نائبه رئيس الوفد السعودي المشارك في الدورة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كان له الأثر الكبير بعد الله في الصعود على منصـات التتويج في المعترك الآسيوي .