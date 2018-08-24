رئيس هيئه حقوق الانسان :يهنئ خادم الحومين وولى العهد بمناسبة نجاح موسم الحج

سعيد العجل(صدى):

‎رفع معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان باسمه وباسم أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1439هـ.

‎كما هنأ العيبان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لنجاح موسم الحج وبمتابعة سموه للجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.

‎وقال معاليه : إن موسم حج هذا العام كان متميزاً بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وحرصه الشديد على بذل كل ما من شأنه تذليل العقبات وتوفير الإمكانات ليتمكن الحجاج من أداء نسكهم في يسر وأمن وطمأنينة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات شاركت في تقديمها مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية ، مشيداً بكل ما قُدم لضيوف الرحمن من خدمات وتسهيلات كان لها بالغ الأثر في تيسير وسهولة قضائهم لمناسكهم والتفرغ لعباداتهم مما اعطى صورة مشرفة لجهود هذه البلاد المباركة وما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات جليلة يسرت على الحجاج حجهم والتفرغ لأداء هذه الشعيرة الدينية العظيمة .

‎وأشاد بما قدمته القطاعات الأمنية والعسكرية ، والصحية، والمدنية، والأهلية المشاركة، من جهود كبيرة أسهمت في نجاح موسم حج هذا العام الذي تم – بفضل من الله عز وجل – ثم بتضافر جهود جميع هذه الجهات، الأمر الذي أدى إلى الارتقاء بمستوى وتكامل الخدمات المقدمة لأكثر من مليوني حاج، منذ وصولهم حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين باْذن الله .

‎وسأل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وان يتقبل من الحجاج ويجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكورا .