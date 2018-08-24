علاقة شاذة بين شابين تنتهي بفضيحة

القاهرة(صدى):

أقدم شاب عشريني مصري على فعل شيطاني عندما رضخ واستسلم لصديقه الذي عرض عليه إقامة علاقة شاذة معه، دون النظر للعواقب او أن هذا الشئ حرمته الأديان السماوية.

تعود أحداث الواقعة عندما تخلي شاب مصري يدعى وليد عن القيم والأخلاق وعرض علي صديقه ويدعى ” أحمد ” ان يقضوا سوياً بعض الأوقات لإقامة علاقة جنسية، على الرغم انه متزوج من فتاه ، إلا أنه لم يكتف بها لسد وإشباع رغبته الجنسية ، فقد سولت له نفسه أنه يمكن إشباعها عن طريق صديق له

ووافق الشاب على إقامة علاقة محرمة من أجل إرضاء وإشباع رغبات صديقه ، كانوا يلتقيان داخل شقة أحمد يقضيا فيها سهراتهما في ممارسة والرذيلة، مر الوقت بدأ الأمر يتطور بينهما في كل مرة، حتى أن وليد اعتاد على ذلك، ولكن أحمد ، لم يعد يرغب في استكمال هذا الأمر بينهما.

وأخبر الشاب صديقه بأنه لم يعد يرغب في استكمال تلك الافعال، فرقض وقام باعطائه مادة مخدرة أفقدته الوعى وعقب استفاقته اكتشف ان صديقه قام بالأعتداء الجنسي عليه ، وعلى إثر ذلك قام بالتعدى عليه بالضرب المبرح وإحدث إصابة له بجرح قطعى بالرقبة والرأس.

وعلى إثر تعدي الشاب على صديقة بالضرب المبرح وإصابته بجرح قطعى بالرقبة والرأس، قام بتحرير محضر وتم استدعائه وحبسه ، وبعد شرح ما حدث وتبين أن المصاب هو الشخص الاساسي في الموضوع وتم حبسه.