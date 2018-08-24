” البحرين ” تستثني الحالات الإنسانية من حظر إصدار التأشيرات للقطريين

المنامه(صدى):

قررت وزارة الداخلية البحرينية استثناء الحالات الإنسانية الخاصة للعوائل المشتركة من منع تأشيرات القطريين.

جاء ذلك خلال بيانا توضيحيا للوزارة أكدت فيه أنه يستثنى في منح تأشيرات دخول القطريين الحالات الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل المشتركة، وذلك ضمن ضوابط تتضمن مراعاة وترقب حركة انتقال الأموال، خصوصا في هذه الظروف.

وكان البيان إلحاقا بقرار وزارة الداخلية البحرينية الصادر بتاريخ 21 أغسطس 2018 والمتضمن إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين نتيجة تمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين.

وأكدت الوزارة أن العدد المسموح به في هذا الصدد سيكون محدوداً جداً، في إطار حماية المجتمع البحريني، على أن يتم لاحقا تحديد ماهية الحالات الخاصة وآلية تقديم الطلبات.