بالصور..تفعيل خدمة استخراج بيانات جثث الحجاج مجهولي الهوية من خلال ” البصمة “

نايف السالم(صدى):

فعلت وزارة الحج مع المديرية العامة للجوازات لشؤون الحج والعمرة من وسائل التقنية الحديثة؛ خدمة استخراج بيانات جثث الحجاج مجهولي الهوية والحجاج التائهين الذين لم يتمكن المشغّلون من الحصول على معلوماتهم؛ من خلال جهاز التفعيل الذاتي ” البصمة “.

وأكدت الوزارة على أن ذلك ساهم في التعرف على بيانات بعض الحجاج بمراكز الخدمات والإرشاد بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفي مستشفيات العاصمة المقدسة، وبعض الجثث المجهولة، والذين ليس لديهم أي بيانات تثبت هويتهم.

وقالت : البصمة ساعدت في التعرف على بياناتهم، وتم استكمال الإجراءات اللازمة لهم؛ وذلك للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم.