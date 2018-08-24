  • الجمعة 24

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. إصابة الفنان عاصي الحلاني بمرض خطير.. وساقه مهددة بالبتر

إصابة الفنان عاصي الحلاني بمرض خطير.. وساقه مهددة بالبتر

إصابة الفنان عاصي الحلاني بمرض خطير.. وساقه مهددة بالبتر
أماني الغامدي(صدى):

أكد الصحافي إيلي باسيل أن الفنان اللبناني عاصي الحلاني أصيب بمرض خطير وأن ساقه كانتا مهددتان بالبتر .

وعن تفاصيل مرضه ، أوضح باسيل إن الحلاني أصيب بمرض مدمر و كانت لديه أزمة كبيرة جدًّا في حوضه وزرع أسياخ حديد في ساقيه لأنه بطّل عنده عظام تحديدًا في أحد رجليه .

وأضاف: ” أن عاصي لما كان يطلعلكم ب ذا فويس كان منفوخ شوي عن طريق الكورتيزون ما كان نصحان أبدًا ، وكان يقعد على جرحه… كانوا إجريه رح ينبتروا… كان حوضه رح ينقطع “.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 23 دقيقة

جاتك الطبيله يا ابو طبله….
اجل عاصي….؟
الحين غير اسمك لخرونق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *