إصابة الفنان عاصي الحلاني بمرض خطير.. وساقه مهددة بالبتر

أماني الغامدي(صدى):

أكد الصحافي إيلي باسيل أن الفنان اللبناني عاصي الحلاني أصيب بمرض خطير وأن ساقه كانتا مهددتان بالبتر .

وعن تفاصيل مرضه ، أوضح باسيل إن الحلاني أصيب بمرض مدمر و كانت لديه أزمة كبيرة جدًّا في حوضه وزرع أسياخ حديد في ساقيه لأنه بطّل عنده عظام تحديدًا في أحد رجليه .

وأضاف: ” أن عاصي لما كان يطلعلكم ب ذا فويس كان منفوخ شوي عن طريق الكورتيزون ما كان نصحان أبدًا ، وكان يقعد على جرحه… كانوا إجريه رح ينبتروا… كان حوضه رح ينقطع “.