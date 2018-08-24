إصابة الفنان عاصي الحلاني بمرض خطير.. وساقه مهددة بالبتر
أكد الصحافي إيلي باسيل أن الفنان اللبناني عاصي الحلاني أصيب بمرض خطير وأن ساقه كانتا مهددتان بالبتر .
وعن تفاصيل مرضه ، أوضح باسيل إن الحلاني أصيب بمرض مدمر و كانت لديه أزمة كبيرة جدًّا في حوضه وزرع أسياخ حديد في ساقيه لأنه بطّل عنده عظام تحديدًا في أحد رجليه .
وأضاف: ” أن عاصي لما كان يطلعلكم ب ذا فويس كان منفوخ شوي عن طريق الكورتيزون ما كان نصحان أبدًا ، وكان يقعد على جرحه… كانوا إجريه رح ينبتروا… كان حوضه رح ينقطع “.
احمد[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 23 دقيقة
جاتك الطبيله يا ابو طبله….
اجل عاصي….؟
الحين غير اسمك لخرونق