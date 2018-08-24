بالفيديو.. رجال الأمن في المشاعر المقدسة يحييون قائدهم بطريقتهم الخاصة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لعدد من رجال الأمن في المشاعر المقدسة يحييون أحد الضباط ابتهاجا بنجاح موسم الحج.

وظهر خلال الفيديو ضابط يدعى ” الشمري” وبرفقته عدد كبير من رجال الأمن ورددوا هتافات أعربوا خلالها عن تقديرهم للضابط الذين عملوا تحت قيادته خلال موسم الحج .

وجاء ذلك ابتهاجا بنجاح موسم الحج هذا العام حيث حرصت المملكة على توفير الجو الملائم والمناسب لمساعدة الحجاج على تأدية الفريضة في سهولة ويسر كما بذل رجال الأمن جهودا كبيرة لخدمة الحجاج وتأمينهم