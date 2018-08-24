” آل الشيخ ” يكافئ لاعبي المنتخب الأوليمبي بعد فوزهم على الصين

نواف السالم(صدى):

وجَّه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بصرف مكافأة 20 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب الوطني تحت 21 عامًا بعد فوزهم على منتخب الصين ضمن دورة الألعاب الآسيوية.

وكان المنتخب السعودي الأوليمبي قد اكتسح منافسه الصيني بنتيجة 4-3، اليوم الجمعة، على استاد باتريوت كاندراباجا، ضمن منافسات دور الـ16 بدورة الألعاب الآسيوية 2018.

وسجل الأخضر الأوليمبي 3 أهداف في الشوط الأول، وهدفًا في الثاني، ليتأهل لدور الـ8. وجاء الهدف الأول للمنتخب السعودي عبر هارون كمارا في الدقيقة 16، ثم أضاف سعد علي السلولي الهدف الثاني في الدقيقة 29، ثم عاد وسجل كمارا الهدف الثاني له والثالث للسعودية. وفي الدقيقة 60 سجل هارون كمارا الهدف الشخصي الثالث (هاتريك) والرابع للسعودية،وكاد المنتخب الصيني يحقق ريمونتادا، بعدما سجل 3 أهداف في الدقائق 80 و85 و95، لتنتهي المباراة بفوز السعودية 4-3.