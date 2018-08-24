إحباط تهريب 122 أضحية فاسدة كانت في طريقها للطائف
تمكنت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الهدا الفرعية من إحباط تهريب أكثر من 122 ذبيحة أضاحي فاسدة منقولة من مسالخ المشاعر المقدسة في طريقها للطائف.
وتأتي هذه الضبطية ضمن البرنامج الرقابي الصحي الموسمي المكثف الذي تنفذه الأمانة من خلال وكالة الخدمات والبلديات الفرعية عبر منافذ الطائف التي تربطها بالعاصمة المقدسة ، ويغطي البرنامج طريق السيل الكبير – مكة المكرمة ، طريق الكر – الهدا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32329 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يعطيكم العافية
بس أتمنى التأكد من المقطع الي أنتشر لشخص
يقول أن سيارات الجمعيات الخيرية تنقل لحوم فاسدة
إذا صحيح فهذي والله
المصيبة الكبرى.
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1540 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله لا يوفقهم
نهى[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 40 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل فاسد
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10792 ] نشر منذ 21 دقيقة
لاحــــــــول ولا قــــــــوة إلا بالله .
.
الله لايوفقــــهم حســـبي الله عــــــلاهـم .