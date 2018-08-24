إحباط تهريب 122 أضحية فاسدة كانت في طريقها للطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الهدا الفرعية من إحباط تهريب أكثر من 122 ذبيحة أضاحي فاسدة منقولة من مسالخ المشاعر المقدسة في طريقها للطائف.

وتأتي هذه الضبطية ضمن البرنامج الرقابي الصحي الموسمي المكثف الذي تنفذه الأمانة من خلال وكالة الخدمات والبلديات الفرعية عبر منافذ الطائف التي تربطها بالعاصمة المقدسة ، ويغطي البرنامج طريق السيل الكبير – مكة المكرمة ، طريق الكر – الهدا.