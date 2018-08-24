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إحباط تهريب 122 أضحية فاسدة كانت في طريقها للطائف

إحباط تهريب 122 أضحية فاسدة كانت في طريقها للطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الهدا الفرعية من إحباط تهريب أكثر من 122 ذبيحة أضاحي فاسدة منقولة من مسالخ المشاعر المقدسة في طريقها للطائف.

وتأتي هذه الضبطية ضمن البرنامج الرقابي الصحي الموسمي المكثف الذي تنفذه الأمانة من خلال وكالة الخدمات والبلديات الفرعية عبر منافذ الطائف التي تربطها بالعاصمة المقدسة ، ويغطي البرنامج طريق السيل الكبير – مكة المكرمة ، طريق الكر – الهدا.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32329 ] نشر منذ 42 دقيقة

الله يعطيكم العافية
بس أتمنى التأكد من المقطع الي أنتشر لشخص
يقول أن سيارات الجمعيات الخيرية تنقل لحوم فاسدة
إذا صحيح فهذي والله
المصيبة الكبرى.

[ عدد التعليقات: 1540 ] نشر منذ 42 دقيقة

الله لا يوفقهم

[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 40 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل في كل فاسد

[ عدد التعليقات: 10792 ] نشر منذ 21 دقيقة

لاحــــــــول ولا قــــــــوة إلا بالله .
.
الله لايوفقــــهم حســـبي الله عــــــلاهـم .

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