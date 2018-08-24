سفارة السعودية لدى ألمانيا توجه رسالة للمواطنين بعد اشتعال الحرائق ببرلين

عادل الحربي (صدى):

وجهت السفارة السعودية لدى ألمانيا المواطنين السعوديين بالابتعاد عن مناطق الحرائق المشتعلة في غابات ولاية براندنبورغ بسبب حرارة الطقس.

وقالت السفارة خلال تغريدة عبر حسابها في ” تويتر ” : ” ‏نظرا لإندلاع الحرائق في غابات ولاية براندنبورغ جنوب غرب المانيا ، تدعو السفارة جميع المواطنين السعوديين الابتعاد عن مناطق الحرائق و توخي الحيطة والحذر ، وضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية الألمانية “.

وأضافت: ” ‏رقم الطوارئ بالسفارة على مدار الساعة: ٠٠٤٩١٧٥٥٧٦٠٢٤٩ ” .

يذكر أنه قد نشبت نيران في أكثر من 400 هكتار بجنوب غرب ولاية برانديبنبورغ التي تحيط بالعاصمة برلين بسبب حرارة الطقس الشديدة، و يبذل مئات عناصر الإطفاء قصارى جهدهم للسيطرة على الحرائق.