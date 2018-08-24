سفارة السعودية لدى ألمانيا توجه رسالة للمواطنين بعد اشتعال الحرائق ببرلين
وجهت السفارة السعودية لدى ألمانيا المواطنين السعوديين بالابتعاد عن مناطق الحرائق المشتعلة في غابات ولاية براندنبورغ بسبب حرارة الطقس.
وقالت السفارة خلال تغريدة عبر حسابها في ” تويتر ” : ” نظرا لإندلاع الحرائق في غابات ولاية براندنبورغ جنوب غرب المانيا ، تدعو السفارة جميع المواطنين السعوديين الابتعاد عن مناطق الحرائق و توخي الحيطة والحذر ، وضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية الألمانية “.
وأضافت: ” رقم الطوارئ بالسفارة على مدار الساعة: ٠٠٤٩١٧٥٥٧٦٠٢٤٩ ” .
يذكر أنه قد نشبت نيران في أكثر من 400 هكتار بجنوب غرب ولاية برانديبنبورغ التي تحيط بالعاصمة برلين بسبب حرارة الطقس الشديدة، و يبذل مئات عناصر الإطفاء قصارى جهدهم للسيطرة على الحرائق.
فهد[ عدد التعليقات: 2044 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله يسترها