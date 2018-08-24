السعوديتان رنا وشذى تخرجان من منافسات الريشة الطائرة

نواف السالم(صدى):

خرجت رنا أبو حربش و شذى صالح، لاعبتا المنتخب السعودي للريشة الطائرة اليوم الجمعة،من منافسات الريشة الطائرة ” الزوجي “، ضمن دورة الألعاب الآسيوية.

جاء ذلك بعد خسارتهن من ” لي و شين ” لاعبتا منتخب منتخب كوريا بنتيجة 2/0.

وقد انهتا رنا وشذى مشاركتهما في منافسات الفردي، التي اختتمت أمس الخميس، ضمن دورة الألعاب الآسيوية ” جاكرتا 2018 “.