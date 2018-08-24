السعوديتان رنا وشذى تخرجان من منافسات الريشة الطائرة
خرجت رنا أبو حربش و شذى صالح، لاعبتا المنتخب السعودي للريشة الطائرة اليوم الجمعة،من منافسات الريشة الطائرة ” الزوجي “، ضمن دورة الألعاب الآسيوية.
جاء ذلك بعد خسارتهن من ” لي و شين ” لاعبتا منتخب منتخب كوريا بنتيجة 2/0.
وقد انهتا رنا وشذى مشاركتهما في منافسات الفردي، التي اختتمت أمس الخميس، ضمن دورة الألعاب الآسيوية ” جاكرتا 2018 “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32329 ] نشر منذ 1 ساعة
مايخالف
السقوط ليس نهاية كل شيء
العبو زي الناس
ولا لاأشوفكن ثاني مره😡
😂😂😂😂😂😂😂😂😂