حاج نيجيري يعثر على أموالًا في مرحاض بمكة

عادل الحربي (صدى):

أعاد حاج نيجيري يدعى موسى إيدوتسو أموالًا بما يعادل 400 ألف نيرة نيجيرية عثر عليها في أحد المراحيض أثناء أدائه لمناسك الحج في مكة المكرمة.

وتلقى موقع إخباري نيجيري تفاصيل الخبر عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب، حيث تبين أن الأموال تخص حاجًا آخر من نيجيريا يدعى زوكالريني سعيد، وهو الذي يرأس بعثة الحجاج من ولاية إنوغو في نيجيريا.