بي إم دبليو Z4 رودستر 2019 تكشف نفسها رسمياً

برلين(صدى):

عقب انتظار طويل وعدد لا محدود من الصور التجسسية والإشاعات المتناثرة في كل مكان، أزاحت بي إم دبليو الستار أخيراً عن Z4 رودستر الجديدة كلياً بالشكل الإنتاجي.

تحديداً، هذه هي نسخة M40i بمحرك ست سلندرات مستقيمة، والتي سيتم طرحها في الأسواق في الربع الثاني من العام القادم، عقب فترة قصيرة من طرح نسخة 30i في ربيع 2019.

بالتحدث عن نسخة Z4 M40i المكشوف عنها هنا، فهي تأتي بمحرك تيربو سعة 3.0 لتر بست سلندرات بقوة 335 حصان، ما يؤدي لتسارع الرودستر إلى 96 كلم\س في 4.4 ثانية، كما تأتي السيارة بمكابح M Sport عالية الأداء وقفل تفاضلي إلكتروني خلفي.

تسود شبكة التهوية الأيقونية لبي إم دبليو على شكل كليتين واجهة السيارة، بالإضافة إلى مصابيح أمامية مسحوبة للخلف وفتحات هواء أكبر حجماً من الموديل الحالي.

على العكس من Z4 الحالية، يأتي الموديل الجديد بسقف قماشي، كما حصلت السيارة على جنوط أسود بطول 19 إنش وجناح خلفي فوق طرف الحقيبة الخلفية ونظام عادم ثنائي.

بالداخل، تأتي Z4 الجديدة بأحدث التقنيات كما هو متوقع، لتشمل قائمة المزايا شاشة عرض رأسية ولوحة عدادات رقمية وراصد واسع للمعلومات الترفيهية ومقود ثلاثي، بينما يأتي الكونسول الأوسط بأزرار لتغيير مود القيادة.

سيستمتع الركاب بمقاعد رياضية مدعومة بقوة، بالإضافة إلى نظام أوديو فاخر من طراز Harman Kardon للاستمتاع بالموسيقى أو غيرها أثناء قيادة الرودستر الرشيقة.

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