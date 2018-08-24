جمس سييرا 2019 تحصل على إصدار دينالي الأكثر فخامة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

حان الوقت لحصول جمس سييرا الجديدة كلياً على إصدار دينالي الأكثر فخامة، والذي ينضم لنسخ أخرى ضمن المجال مثل AT4 الجديدة وموديلات سييرا إليفيشن.

سييرا دينالي 2019 حصلت على مزايا حصرية مثل نظام تعليق متطور يضمن عزل أفضل عن مطبات وحفر الطرق، وتحكم أفضل في التوجيه مقارنة بالموديل القياسي، كما حصلت البيك أب الجديدة على جنوط 20 إنش وشبكة تهوية برّاقة متعددة الأبعاد بلمسات كروم، وممتصات صدمات بنفس لون الجسد ومصابيح أمامية وضباب وخلفية LED بكثافة عالية.

في الداخلية الفاخرة توجد مقاعد بخاصية التهوية والتدفئة، ونظام أوديو Bose الفاخر بسبع مكبرات صوت وشاشة معلومات ترفيهية 8 إنش بتطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وتستمد سييرا دينالي 2019 قوتها من محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم دوران 460 رطل-قدم، متصل بجير أوتوماتيكي بعشر سرعات باهتزازات أقل، وتأتي البيك أب بتقنيات تسمح لها بالسير ضمن 17 مود قيادة مختلف، ما يعني تشغيل 2 سلندر إلى 8 سلندر حسب الحاجة.

وبالطبع لا ننسى الصندوق الخلفي من ألياف الكربون، والذي وصفته جمس “بالأفضل في مجاله بمقاومة عالية للتآكل والخدوش”.