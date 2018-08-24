بالصور.. نقل مصاب لمستشفى الملك عبد العزيز في الطائف بطيران الأمن

عبد العزيز القثامي(صدى):

قامت طائرة تابعة لطيران الأمن، بنقل مصابًا حالته خطيرة؛ جراء حادث مروري من داخل مستشفى قيا العام جنوب شرقي الطائف، إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن المصاب كان قد تلقى الإسعاف داخل المستشفى، قبل نقله بواسطة الطائرة إلى مهبط مستشفى الملك عبدالعزيز؛ حيث تم استقبال الحالة عن طريق فريق طبي متكامل لاستكمال العلاج اللازم.

وفي هذا السياق، أوضح سعيد بن عبدالله الزهراني، مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، وقائد العمليات التشغيلية بـ” صحة الطائف ” ، أن هذه الحالة تعتبر ثالث حالة تُنقل عن طريق طيران الأمن خلال 48 ساعة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز.