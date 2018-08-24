نجاح موسم الحج يعكس الجهود الجبارة التي قامت بها حكومة المملكة

محمد السعران(صدى):

رفع معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظهما الله ـ بمناسبة النجاح الكبير لموسم حج هذا العام 1439 هـ .

وقال الشيخ النشوان في تصريح صحفي ان نجاح موسم الحج لهذا العام يعكس الجهود الجبارة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في كافة الجهات العاملة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال التنظيم المحكم والعمل المتواصل حتى ظهر الحج بهذه الصورة الرائعة ولله الحمد والمنة.

وأضاف النشوان : إن هذه الدولة الكريمة المباركة أنفقت ولا تزال تنفق المليارات على تطوير كافة المشاعر المقدسة، ويدل على ذلك الأمر الملكي الذي صدر مؤخراً بإنشاء الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وما ذاك إلا استكمالاً لما انتهجته المملكة في تقديم الخدمات المميزة لضيوف بيت الله الحرام، سائلة الأجر من الله تعالى، راجية المعونة منه سبحانه .

وبين النشوان أن المجلس الأعلى للقضاء في موسم هذا الحج قام بتخصيص العدد الكافي من القضاة بمختلف المواقع في المشاعر المقدسة للنظر في قضايا الحجاج والبت فيها، وقد تمت هذه الأعمال بفضل من الله على خير وجه وبتوجيه ومتابعة معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د وليد بن محمد الصمعاني وفقه الله.

وفي ختام تصريحه سأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزيهما خير الجزاء على رعايتهما للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وسلامتهم، وأن يديم الأمن والأمان على المملكة وشعبها وجميع بلدان المسلمين وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام، ويعيدهم إلى ديارهم سالمين .