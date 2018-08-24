” الغذاء والدواء ” تكشف حقيقة وجود مواد مسرطنة بأكواب الفلين
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، حقيقة وجود مواد كيميائية مسرطنة في أكواب القهوة المصنعة من مادة الستايرين فورم ” الفلين ” .
وقالت الهيئة، أن مادة الستايرين فورم ” الفلين ” إحدى المواد الملامسة للأغذية المسموح بها ” Food grade ” وذلك بحسب التشريعات المحلية والدولية، كما أن الهيئة تعمل على مراقبة وفحص هذه المنتجات للتأكد من سلامة ومأمونية استخدامها على صحة المستهلك.
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب أن كان هذا صحيح ليه هيئة الغذاء والدواء ماكلفت نفسها وطالبت الجهات المختصه بأيقاف تصنيعه داخل المملكه والتعميم على الجمارك في المطارات وفي كل المنافذ لمنعه من دخول المملكه 🌴
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32313 ] نشر منذ 10 دقائق
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