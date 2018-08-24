” الغذاء والدواء ” تكشف حقيقة وجود مواد مسرطنة بأكواب الفلين

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، حقيقة وجود مواد كيميائية مسرطنة في أكواب القهوة المصنعة من مادة الستايرين فورم ” الفلين ” .

وقالت الهيئة، أن مادة الستايرين فورم ” الفلين ” إحدى المواد الملامسة للأغذية المسموح بها ” Food grade ” وذلك بحسب التشريعات المحلية والدولية، كما أن الهيئة تعمل على مراقبة وفحص هذه المنتجات للتأكد من سلامة ومأمونية استخدامها على صحة المستهلك.