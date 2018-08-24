بالفيديو.. جموع غفيرة تشيع جثمان الفنان الأردني ياسر المصري إلى مثواه الأخير

أماني الغامدي(صدى):

قامت جموع غفيرة، اليوم الجمعة، بتشييع جثمان الفنان الأردني الراحل ياسر المصري، إلى مثواه الأخير في مقبرة الهاشمية بمحافظة الزرقاء؛ حيث كان في زيارة لأهله بالزرقاء، مساء الخميس، وأثناء عودته تعرض لحادث سير نُقل على إثره إلى مستشفى جبل الزيتون في المحافظة حتى توفي.

ومن جانبه، أوضح نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب، إن ” المصري ” كان في زيارة والدته في الزرقاء، حين تعرض لحادث تدهور المركبة التي كان يستقلها؛ فيما كان يصور مسلسلًا جديدًا بعنوان ” درب الشهامة ” .

ويعرف الفنان الأردني الراحل، في الخليج العربي ويعد من الشخصيات الفنية، التي تركت أثرًا في الساحة الفنية العربية، لاسيما بعد مسلسل ” نمر بن عدوان ” ، الذي حقق نجاحًا منقطع النظير في الساحتين الفنية الأردنية والعربية.

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الثقافة، أن فقده خسارة كبيرة على المشهد الفني العربي، حيث تركت أدواره بصمة واضحة في وجدان المشاهد العربي، كما استذكرت الوزارة دوره مدربًا للفرقة الوطنية للفنون الشعبية.

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