التدخين السلبي يهدد الطفل بالوفاة في المراهقة

أماني الغامدي(صدى):

حذّرت نتائج دراسة جديدة المدخنين من تأثير التدخين السلبي على الأطفال الصغار بعدما تبين أنه يزيد احتمالات إصابة الطفل بالانسداد الرئوي المزمن في المراهقة، وهو مرض قد يسبب الوفاة. وأظهرت الدراسة أن تعرّض الطفل لـ 10 ساعات من التدخين السلبي يومياً يزيد خطر الوفاة بنسبة 9 بالمائة، ويزيد خطر الوفاة بسبب الانسداد الرئوي بنسبة 31 بالمائة، وبأمراض القلب بنسبة 23 بالمائة.

وتعتبر الدراسة التي أجريت تحت إشراف جمعية السرطان الأمريكية الأولى من نوعها التي تبحث العلاقة بين التدخين السلبي في مرحلة الطفولة وبين الوفاة لاحقاً.

ووجدت أبحاث الدراسة أن التعرّض خلال سنوات الطفولة للتدخين السلبي يزيد احتمال وفاة الطفل لاحقاً بسبب أزمة قلبية بنسبة 42 بالمائة. وتحتوي السجائر على عدة أنواع من السموم تتلف الخلايا المناعية داخل الجسم.

واعتمدت الدراسة على بيانات 79 ألف شخص من الآباء والأمهات الذين لم يسبق لهم التدخين من قبل ومقارنتها ببيانات 100 ألف أم وأب من المدخنين. وتتبعت الدراسة البيانات الصحية للمجموعتين لفترة 22 عاماً، ووجدت صلة قوية بين تعرّض الأطفال للتدخين السلبي وبين الوفاة لاحقاً في سن المراهقة والشباب بسبب أمراض مزمنة.