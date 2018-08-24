6 أسباب لظهور واختفاء لمبة الزيت

أميرة خالد(صدى):

بعض السائقين قد يواجهون مشكلة وهي تكرار إضاءة لمبة زيت المحرك ثم اختفائها، هذا الأمر يدل على انخفاض ضغط الزيت في المحرك، وهو ما يعني أن الزيت لا يصل إلى جميع أجزاء المحرك مما يؤثر عليه بالسلب.

ونستعرض هنا أسباب انخفاض ضغط الزيت في المحرك:

1- انخفاض مستوى الزيت في المحرك بسبب تسربه أو إهمال تغييره بإنتظام واحتراقه مع الوقود، يؤدي إلى مشكلة انخفاض ضغط الزيت.

2- في حالة السيارات القديمة يتعرض المحرك لتآكل اجزاءه، بالتالي يفقد صلاحيته للعمل، مما يؤدي إلى ظهور هذه المشكلة.

3- إذا زاد منسوب الزيت في المحرك عن الحد المطلوب يؤدي أيضا إلى مشكلة انخفاض ضغط الزيت.

4- قد يؤدي سوء الصيانة إلى تراكم الرواسب في المحرك، وعدم تغيير الزيت لفترات طويلة تزيد هذه الرواسب في المحرك، مما تمنع وصول الزيت لأجزاء المحرك، مما يسبب هذه المشكلة.

5- قد يكون السبب تلف مستشعر الضغط، حيث أنه في حالة وجود مشكلة مع أجهزة الاستشعار والدائرة التي تقوم بتشغيل ضوء لمبة المحرك، فإن المستشعر يعطي أمر بإضاءة لمبة المحرك بدون وجود مشكلة.

6- تلف مضخة الزيت أو انتهاء صلاحيتها للعمل، تؤدي إلى ظهور مشكلة انخفاض الضغط.