اللواء ” جواس ” يقطع إجازة العيد ليقاتل العدو في صعدة
قطع اللواء ثابت مثنى ناجي جواس، قائد محور العند العسكري، قائد اللواء 131 مشاة، إجازة العيد، للذهاب إلى ” مران صعدة ” ليلتحق بقوات الجيش الوطني اليمني لاستكمال تحرير معقل جماعة الحوثي.
وأوضح اللواء ” جواس ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” قطعنا إجازة العيد.. في الطريق إلى مران صعدة ” ، مضيفًا: ” سأحمل روحي على راحتي.. وألقي بها في مهاوي الردى.. فإما حياة تسر الصديق وإما مماتًا يغيظ العدى. ”
ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أصدر مؤخرًا، قرارًا بترقية القائد جواس إلى رتبة لواء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52584 ] نشر منذ 3 ساعات
كفو يابطل ,,
,, مثلك يحري باالنصر ، ايها البطل الشجاع المظفر ,,
,, امضي وعين الله تحرسك ,,