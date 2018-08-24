اللواء ” جواس ” يقطع إجازة العيد ليقاتل العدو في صعدة

فهمي محمد(صدى):

قطع اللواء ثابت مثنى ناجي جواس، قائد محور العند العسكري، قائد اللواء 131 مشاة، إجازة العيد، للذهاب إلى ” مران صعدة ” ليلتحق بقوات الجيش الوطني اليمني لاستكمال تحرير معقل جماعة الحوثي.

وأوضح اللواء ” جواس ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” قطعنا إجازة العيد.. في الطريق إلى مران صعدة ” ، مضيفًا: ” سأحمل روحي على راحتي.. وألقي بها في مهاوي الردى.. فإما حياة تسر الصديق وإما مماتًا يغيظ العدى. ”

ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أصدر مؤخرًا، قرارًا بترقية القائد جواس إلى رتبة لواء.