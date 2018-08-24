أمانةالشرقية: 13 مسلخا استقبل أكثر من 51 ألف ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى

محمد السعران(صدى):

أكدت أمانة المنطقة الشرقية أنها تسعى بشكل دائم لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرة إلى نجاح الخطة التي أعدتها لإجازة عيد الأضحى المبارك في جميع المسالخ التابعة لها والتي تبلغ 13 مسلخ.

وكشف المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن عدد المذبوحات في جميع المسالخ والمطابخ المصرح لها للبلديات التابعة والمرتبطة خلال أربع أيام العيد بلغ 51565 ، حتى ظهر هذا اليوم، الجمعة فيما بلغ عدد الإعدامات الكلية 107، وعدد الإعدامات الجزئية 5298 ، مشيراً إلى أن الأمانة سعت إلى تنفيذ برامجها وآلياتها المستمرة للفحوصات البيطرية للمذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك مراحل الاستلام والتسليم عبر خطوات مرحلية، لافتا إلى أنه تم زيادة أعداد الاطباء البيطريين للكشف على الذبائح للتأكد من سلامتها قبل الذبح، وكذلك مضاعفة عدد الجزائريين في جميع المسالخ بهدف تقليص مدد الانتظار وتسهيل عملية خدمة المستفيدين.

وقال أنه تم التأكيد على عاملي النظافة بتنظيف صالات الذبح ورفع مخلّفات الذبائح مباشرةً، حيث تم توفير أجهزة تعقيم للأرضيات والجدران وعمل التطهير اللازم لصالات الذبح ومرافق المسلخ، واستبدال جميع أدوات الــذبح ووسائل نقل الذبائح.

وكشف الصفيان أنه تم وضع آلية جديدة لعمل المسالخ، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية، إذ تم تهيئة المسالخ لاستقبال الأعداد المتزايدة من الأضاحي، عن طريق فتح صالات إضافية بالمسالخ وتجهيزها بالعدد الكافي من الجزارين وعمال النظافة، فيما تم وضع آلية جديدة لاستلام الذبائح، تضمنت توزيع بطاقات مختلفة حملت ألوان عدة، الأبيض للحجز المبكر، فيما كانت البطاقات الأخرى للذبح العادي لتفادي الزحام والتأخير والتنظيم بشكل أفضل.

وأكد أنه تم توفير عدد من الأطباء البيطريين والمشرفين على المسالخ للكشف على الأضاحي، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لافتاً إلى وجود 13 مسلخ في المنطقة الشرقية، إضافة إلى أنه تم تجهيز مواقع إضافية لانتظار المواطنين، بمسلخ الدمام إذ تم تهيئة خيمة كبيرة مقابلة للمسلخ بالجهة الشمالية أمام إحدى نقاط تسليم الذبح مجهزة بأعداد كافية من كراسي الانتظار لخدمة المواطن، أثناء عملية ذبح الاضاحي وتجنب الزحام داخل صالات الانتظار بالمسلخ، فيما تم إعداد نشرات توعوية لوضعها بصالات الانتظار، بهدف توعية المواطن بأهمية الذبح بالمسالخ للوقاية من الأمراض المشتركة.