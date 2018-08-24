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بالفيديو.. مواطن يدعي نقل جمعية خيرية للحوم فاسدة وأمير مكة يوجه بالتحقيق

بالفيديو.. مواطن يدعي نقل جمعية خيرية للحوم فاسدة وأمير مكة يوجه بالتحقيق
نايف السالم(صدى):

وجه أمير مكة ومستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس لجنة الحج المركزية، خالد الفيصل، بالتحقيق في مقطع الفيديو المتداول لشخص صوّر ناقلات عليها شعارات جمعية خيرية وادعى أنها تنقل لحوما فاسدة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن أمير مكة شدد على اتخاذ أقصى العقوبات النظامية في حال ثبوت صحة ذلك.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 52584 ] نشر منذ 3 ساعات

يستاهل العقاب الرادع ,,

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