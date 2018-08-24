جماهير الهلال سعيدة بـ ” سامي الجابر “

نواف السالم(صدى):

نجح نادي الهلال تحت رئاسة سامي الجابر، في التعاقد مع مدرب كبير بقيمة البرتغالي جورجي خيسوس أحد أشهر المدربين في الكرة البرتغالية بالوقت الحالي.

وتمكن ” الزعيم ” من حسم التعاقد مع آندري كاريلو من صفوف بنفيكا البرتغالي بجانب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” على سبيل الاعارة قادما من صفوف العين الإماراتي والمهاجم الفرنسي بافتيمي غوميز بعقد يمتد لموسمين قادما من صفوف غالاتا سراي التركي.

ومن جانبها، أكدت جماهير الهلال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على سعادتها الشديدة بسبب الدور الرائع الذي يقوم به سامي الجابر رئيس النادي الحالي في خدمة الفريق وتوفير الأفضل له.