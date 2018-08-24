الفئران والذباب والرقص.. أغرب مهور العروس حول العالم
يُعد المهر أبرز عادات الزواج بمعظم دول العالم، حيث تتعامل كل دولة مع المهر كلاً وفق ثقافتها؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أغرب مهور العروس حول العالم.
– البقر
مهر العروس في جنوب السودان مجموعة من الأبقار، حيث تم تخفيض عدد الأبقار الخاصة بالمهر للعروس في جنوب السودان من 100 بقرة إلى 15 بقرة فقط.
– الفئران
يحتاج العريس في حزيرة ” هاو ” وهي جزيرة تابعة لاستراليا، لمهر مكون من عدد كبير من الفئرات لعروسته في حالة جمالها، أما إذا كانت ليست جميلة فيقل عدد الفئران.
– الرقص
” الرقص ” هو مهر العروس في النيجر، حيث يقف العديد من الرجال ليرقصوا أمام النساء، وبعد أن ينتهوا من العرض، تختار المرأة الرجل الذي يعجبها أداءه أكثر لتتزوجه.
– الذباب
يقدم العريس في الصين اتنان كيلو جرامات من الذباب كمهر لأجل الزواج من العروس؛ والهدف من وراء ذلك هو المحافظة على البيئة.
– النيران
يكتوي العريس بالنيران في الهند؛ لأجل الزواج بمن يريدها، حيث يُعد ذلك المهر الذي يتم طلبه هناك من أجل الزواج في الهند.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52584 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على نعمة الإسلام السمح القويم ,,
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه…
الحمد لله ..على تمام العقل..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9792 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه😊البقر معقوله لكن العادات الثانيه غريبه وهباله عقول طفرانه😁😂استغفر الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32329 ] نشر منذ 1 ساعة
ماتخبرون دولة تقبل باالزواج باالوزغ
ياكثرها عندي في الحوش
مدري من وين أطلعت😰😰😰😰