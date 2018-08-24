الفئران والذباب والرقص.. أغرب مهور العروس حول العالم

أميرة خالد(صدى):

يُعد المهر أبرز عادات الزواج بمعظم دول العالم، حيث تتعامل كل دولة مع المهر كلاً وفق ثقافتها؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أغرب مهور العروس حول العالم.

– البقر

مهر العروس في جنوب السودان مجموعة من الأبقار، حيث تم تخفيض عدد الأبقار الخاصة بالمهر للعروس في جنوب السودان من 100 بقرة إلى 15 بقرة فقط.

– الفئران

يحتاج العريس في حزيرة ” هاو ” وهي جزيرة تابعة لاستراليا، لمهر مكون من عدد كبير من الفئرات لعروسته في حالة جمالها، أما إذا كانت ليست جميلة فيقل عدد الفئران.

– الرقص

” الرقص ” هو مهر العروس في النيجر، حيث يقف العديد من الرجال ليرقصوا أمام النساء، وبعد أن ينتهوا من العرض، تختار المرأة الرجل الذي يعجبها أداءه أكثر لتتزوجه.

– الذباب

يقدم العريس في الصين اتنان كيلو جرامات من الذباب كمهر لأجل الزواج من العروس؛ والهدف من وراء ذلك هو المحافظة على البيئة.

– النيران

يكتوي العريس بالنيران في الهند؛ لأجل الزواج بمن يريدها، حيث يُعد ذلك المهر الذي يتم طلبه هناك من أجل الزواج في الهند.