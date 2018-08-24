باريس سان جيرمان يدفع ” راكتيتش ” للتفكير بالرحيل عن البرشلونة

نواف السالم(صدى):

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن لاعب الوسط الكرواتي ايفان راكتيتش، يفكر في الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف الحالي، حيث يرفض النادي الباريسي كسر عقد ” راكتيتش ” البالغ 125 مليون يورو واكتفى بتقديم 90 مليون يورو لضم اللاعب.

حيث طلب ” راكتيتش ” من إدارة برشلونة زيادة راتبه، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، وأُبلغ بأن النادي لا ينوي زيادة راتبه سواء في الصيف الحالي أو باقي سنوات تعاقده الذي ينتهي في يونيه 2021.

يُذكر أن باريس سان جيرمان تقدم بعرض قوي للاعب يساوي ضعف راتبه الحالي في ” كامب نو ” ، وهو ما جعل ” راكتيتش ” يفكر بقوة في الرحيل لملعب بارك دي برينس وترك برشلونة في الصيف الجاري.