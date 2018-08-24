حاجة فلسطينية تحكي قصة قتل جنود الاحتلال لشقيقها وشقيقتها

نايف السالم(صدى):

حكت الحاجة الفلسطينية ” رماح ” صاحبة الـ٤٤ عامًا، إحدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قصتها التي ظلت تعيش الآمها منذ ٢٩ عامًا.

وأوضحت الحاجة الفلسطينية: ” في عام ١٩٨٩م، كنّا نجلس في أمان الله في منزلنا الواقع في مدينة جنين، إذ بِنَا نشاهد أخي يدخل المنزل مسرعاً، وتبيّن لنا أنه مُطارد من قِبل شرطة إسرائيلية، وأغلق الباب وإذ بِنَا ندخل جميعاً ١٢ فرداً في غرفة واحدة، وقام الجنود بتهشيم النافذة وقتلوا شقيقتي الصغرى أمامنا في مشهد بشع. ”

وأضافت: ” كانت أمي تقول للجنود “يكفى قتلتم ابنتي يكفي دم”، وإذا بهم يطلقون النار علينا جميعاً، وفي الحال استُشهد أخي الصغير، وأصيب جميع إخواني، وتلقيت طلقة نارية في صدري استقرت في رئتي منذ ذلك الوقت حتى الآن، وجرى أيضاً أسر ثلاثة من أشقائي. ”

وأكدت ” رماح ” أن: ” والدتي كانت أمنيتها أن تحج لكنها أصيبت بجلطة أدّت إلى وفاتها، بينما يصارع والدي مرض السرطان. ” ؛ متابعة: ” أمنيتي أن أقابل الملك معي أمانة من والدي في فلسطين أريد إيصالها له حملني إياها والدي الذي منعه مرض السرطان من أداء فريضة الحج. ”

وقالت أن فحوى الرسالة: ” حينما تصلوا إلى مكة المكرّمة بالسلامة أوصلي سلامي وشكري وتقديري الحار لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما يقدمه لفلسطين حكومةً وشعبًا من مساعدات ودعم للقضية الفلسطينية. “