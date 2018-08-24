الهلال الأحمر يخصص شاشات ميدانية لبث الرسائل التوعوية للحجاج بعدد من اللغات

محمد السعران(صدى):

خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عدد من الشاشات الإلكترونية الميدانية في المشاعر المقدسة، لبث الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية والوقائية لحجاج بيت الله الحرام بعدد من اللغات.

وتشمل الرسائل التوعوية إرشادات لتلافي عمليات التدافع وتيسير سهولة السير، وإرشادات أخرى تتعلق بالصحة العامة وطرق التغذية الصحيحة، ونصائح لتجنب الإجهاد الحراري وضربات الشمس والاختناق و أخرى لمرضى الربو.

وتأتي هذه الشاشات ضمن الحملة التوعوية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر، والتي تستهدف الحفاظ على صحة ضيوف الرحمن وتلافي الأضرار الصحية التي قد تحدث نتيجة التزاحم، ولتسهيل أداء المناسك لهم بكل يسر وسهولة.

الجدير بالذكر أن الهيئة وفرت فرق من المتطوعين في كافة منافذ المملكة الجوية والبحرية لاستقبال الحجاج بالإرشادات التوعوية والصحية والطبية، كما نفذت عدد من الدورات التدريبية لشركات الطوافة للتعريف بالإسعافات الأولية ، وإرشادات الصحة العامة للحجاج، والحالات الأكثر شيوعا.