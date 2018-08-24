كاكا يكشف عن الثنائي الأقرب للكرة الذهبية

ماجد محمد(صدى):

توقع البرازيلي ريكاردو كاكا لاعب ميلان السابق، اللاعبين الأقرب للفوز بالكرة الذهبية عام 2018 الحالي؛ مؤكدًا أن الصراع سيكون بين الثنائي لوكا مودريتش وكيليان مبابي.

وصرّح كاكا: ” مودريتش حقق نتائج مبهرة ومثيرة للإعجاب، فاز بدوري الأبطال وقاد فريقه للوصول إلى نهائي كأس العالم ” ، مضيفًا: ” هو لاعب يمكنه أن يتحكم في إيقاع اللعب وخلق الفرص. ”

وتابع: ” مبابي قوي جدًا والمستقبل كله أمامه، دع المستقبل يكون لك ” ، فيما تمكن مبابي من الفوز بلقب كأس العالم بينما توج مودريتش بلقب دوري الأبطال الأوروبي بجانب وصافة المونديال.