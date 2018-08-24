كاكا يكشف عن الثنائي الأقرب للكرة الذهبية
توقع البرازيلي ريكاردو كاكا لاعب ميلان السابق، اللاعبين الأقرب للفوز بالكرة الذهبية عام 2018 الحالي؛ مؤكدًا أن الصراع سيكون بين الثنائي لوكا مودريتش وكيليان مبابي.
وصرّح كاكا: ” مودريتش حقق نتائج مبهرة ومثيرة للإعجاب، فاز بدوري الأبطال وقاد فريقه للوصول إلى نهائي كأس العالم ” ، مضيفًا: ” هو لاعب يمكنه أن يتحكم في إيقاع اللعب وخلق الفرص. ”
وتابع: ” مبابي قوي جدًا والمستقبل كله أمامه، دع المستقبل يكون لك ” ، فيما تمكن مبابي من الفوز بلقب كأس العالم بينما توج مودريتش بلقب دوري الأبطال الأوروبي بجانب وصافة المونديال.
دهــر⏳[ عدد التعليقات: 805 ] نشر منذ 1 ساعة
يــارب كيلـيان مبابــي 🇩🇿